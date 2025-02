Lions. “Cani guida” un impegno per la vista

L’impegno dei Lions per la vista è stato celebrato questa mattina nella seconda giornata della Conferenza d’Inverno 2025 che si sta svolgendo ad Agrigento. Francesca Licata e Capi, il cane guida Lions donato dai Lions agrigentini lo scorso anno e diventato insostituibile compagno di vita quotidiana, sono stati oggi i protagonisti della testimonianza sull’impegno dei Lions per la vista. Il Centro Addestramento Cani Guida Limbiate di Limbiate è infatti il fiore all’occhiello del Multidistretto 108 Italy. Dal 1959 ad oggi ha addestrato e assegnato oltre 2200 cani guida a non vedenti.

La mattinata dei lavori congressuali si è conclusa con la donazione di un bastone elettronico a una persona non vedente. A consegnare il bastone, donato dal Lions Club Agrigento Host, il Presidente Nancy Arena. La donazione è frutto della collaborazione di Candriam,

rappresentata dal socio Pietro Laudicina; dal delegato per il BEL (bastone elettronico) Maurizio Rifici; dal Componente del Comitato Distrettuale del BEL, Salvatore Malluzzo e dal delegato Emanuele Farruggia.

Nella foto un momento della cerimonia .

