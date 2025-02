Sistema di riscossione a Modica. Il Sen. Scivoletto fa le sue proposte

“Il Sindaco Monisteri, invece di dimettersi e andare a casa per conclamato fallimento non solo finanziario, assiste indifferente e inerte ai calvari e ai salassi insopportabili, cui sono sottoposti i cittadini di Modica”. Lo dice l’ex senatore ed ex sindaco di Modica, Concetto Scivoletto, il quale si riferisce, in particolare, ai lavoratori dipendenti e autonomi, agli impiegati, ai pensionati, ai cittadini con redditi medio-bassi e ai lavoratori precari “le vittime principali di una situazione caotica e vergognosa creata da un sistema di riscossione approssimativo e superficiale basato su vecchi ruoli, incompleti e imprecisi, trasmessi dal Comune agli enti di riscossione”.

“In questo quadro di grande confusione – aggiunge – si verifica, paradossalmente, che il danno maggiore lo ricevano non gli evasori, ma i contribuenti onesti e puntuali: pagando, addirittura per la seconda volta, le bollette per lo stesso servizio ricevuto; o mettendosi per ore e ore in fila, al fine di documentare ai soggetti titolari della riscossione che le bollette ricevute sono state già pagate. La misura è davvero colma e insopportabile! Il sindaco si occupi concretamente, almeno una volta, dei veri problemi delle famiglie modicane”.

Scivoletto propone alla Monisteri di adottare, al più presto, un provvedimento di sospensione temporanea di tutti i tributi comunali che presentano incongruenze e anomalie; di concertare subito, con le società titolari della riscossione delle tasse comunali, un lavoro rigoroso di verifica, revisione e correzione dei ruoli, prima del reinvio delle bollette di pagamento; di chiedere alle società di riscossione di restituire ai contribuenti onesti le somme pagate in più; di adottare misure urgenti nei confronti di quegli evasori che, non per necessità, ma per scelta consapevole, violano e sfidano le norme comunali e nazionali.

