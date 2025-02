Ispica. Nuova illuminazione di Piazza Stornello

Continua l’attività di relamping delle principali piazze di Ispica. Questa volta la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con dei nuovi a led e di ultima generazione è stata effettuata nella Piazza Salvatore Stornello, al centro della Città, tra il Viale Rapisardi e Via Duca degli Abruzzi.

Questo intervento, progettato dal Geom Giuseppe Caschetto, con il supporto dell’Ing. Alfredo Genovese, ha ridato vita ad un luogo che negli ultimi anni era buio ed in stato di abbandono.

“Con il relamping 2024 – dichiara l’Assessore Massimo Dibenedetto – abbiamo voluto ridare vitalità e, attraverso l’illuminazione, dare maggiore sicurezza a due importanti spazi della Città. Prima all’area dell’ex Campo Brancati ed ora alla Piazza Stornello”.

“Mi complimento – dichiara il Sindaco Leontini – con il Capo Settore LL.PP. Geom. Salvatore Nigito e il suo staff per questo ulteriore ed importante risultato ottenuto. Un plauso alla Ditta Gieri Claudio, impresa ispicese, che ha eseguito i lavori con precisione, scrupolo e grande professionalità”

“Sono sempre più contento della scelta fatta – conclude l’Assessore Massimo Dibenedetto – perché, oltre a mettere in evidenza le bellezze dei nostri spazi, permette la loro “pulizia” dai fastidiosi vivacchi e rende più difficili possibili attività criminose.

Colgo l’occasione – afferma l’Assessore Massimo Dibenedetto – per invitare i nostri giovani e i cittadini ispicesi a riappropriarci dei nostri spazi e piazze.”

