Comiso, il Sindaco: “Continuità territoriale, fattivo gioco di squadra per l’aeroporto”

Continuità territoriale per l’aeroporto di Comiso: “Il fattivo e leale gioco di squadra produce sempre risultati vantaggiosi per l’intera comunità”. Lo dichiara il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

” L’obiettivo raggiunto in questi giorni relativamente alla continuità territoriale dei voli dall’aeroporto di Comiso – spiega il primo cittadino di Comiso – è un risultato importante a riprova che il fattivo e leale gioco di squadra produce sempre risultati vantaggiosi per la comunità intera e che i politici ad ogni livello amministrano con cuore e determinazione. Agli attori principali di tutta questa vicenda, non posso che dare merito e rivolgere il mio grazie per l’impegno profuso. Grazie innanzitutto al presidente Schifani che ha ripreso il progetto degli oneri di servizio pubblico per la continuità, impegnando dal bilancio regionale il 50% delle somme necessarie nel triennio. Non va neanche sottovalutato, bensì riconosciuto, l’investimento economico di SAC per uno studio sul territorio che è stato richiesto sia dal MIT, sia dall’ Unione Europea. Ma nel grande lavoro sinergico di questi mesi, oltre all’interessamento dell’ Onorevole Assenza e dell’assessore Aricò, in primis, va dato grande merito al Senatore Salvo Sallemi, che si è fatto carico di tutta la vicenda presso il MIT, e che ha incarnato a pieno il ruolo di difensore dell’intero territorio, perchè la continuità territoriale è un bene per tutti i residenti isolani e non solo per questa o quella provincia! All’Onorevole Ruggero Razza – ancora il primo cittadino di Comiso – che mi ha comunicato personalmente martedì 11 febbraio di aver ricevuto notizia del nulla osta della Commissione EU all’imposizione degli oneri di servizio pubblico dall’aeroscalo di Comiso, va il merito di aver fatto da raccordo presso la commissione stessa che si era appena composta e insediata dopo le utlime elezioni. Infine, non certo per minore interessamento, anche il contributo dell’Onorevole Marco Falcone che, telefonicamente, mi ha informata di essere stato investito della questione presso Bruxelles e che se ne stava facendo carico. Mi rendo conto – aggiunge la Schembari – che spesso si pensa che alcune procedure siano semplici e i risultati dietro l’angolo. Ma purtroppo non è così. Va spiegato infatti che la data di imposizione degli oneri di servizio pubblico è stata via via differita dal Ministro in ordine alla evoluzione dell’iter, per rendere fruibili alle compagnie aeree le tratte oggetto di continuità territoriale. Ciò che più conta in questa fase – conclude il sindaco – è che i rappresentanti politici del centro destra del nostro territorio, a livelli diversi, abbiano fatto quadrato e lavoro di squadra, guardando al futuro prossimo dell’aeroporto e della Sicilia”.

