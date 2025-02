Libero Consorzio Comunale di Ragusa. La Commissaria: “Concorso sospeso”

Sospeso il concorso per la nomina di un direttore generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Lo assicura la Commissaria Patrizia Valenti. Questo a seguito di un ordine del

giorno che raccomanda al Governo regionale di dare atto di indirizzo ai commissari straordinari di sospendere le procedure dei concorsi pubblici in essere fino alla data di insediamento degli organi elettivi già prevista per il prossimo 27 aprile.

“In tal senso -precisa la Valenti – ho richiesto apposite direttive al Governo regionale. Le procedure sono state, allo stato, sospese in attesa di ricevere le direttive del governo”.

