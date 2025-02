Via Rovere a Scicli è piena di buche. Protestano i residenti

I residenti di via Rovere, una laterale di via Pino nella zona del Villaggio Jungi, lamentano le pessime condizioni in cui versa la loro strada e aspettano da più di un anno che il Comune metta a posto la via piena di buche. Non sono bastati i vari tentativi fatti dai diretti interessati all’URP (Ufficio Pubbliche Relazioni) del Comune di Scicli, per sollecitare l’intervento e richiamare per l’incuria e indempienza l’Amministrazione comunale. A farsi portavoce delle esigenze e del profondo disagio che vivono i cittadini residenti in via Rovere e vie trasversali al Villaggio Jungi, è l’ex assessore alle Manutenzioni del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello.

Che aggiunge: “I cittadini oramai sono delusi e stanchi di aspettare. Circa un mese fa, esattamente il 3 gennaio, sono tornati alla carica con una lettera aperta indirizzata al Sindaco Marino, con cui chiedevano il suo intervento per realizzare le opere di ripristino delle numerose buche che rendono il transito pericoloso a tutti gli utenti della strada (ciclisti, motociclisti e automobilisti), con particolare riferimento – si legge nella nota – ai soggetti anziani e alle persone con disabilità che hanno difficoltà a percorrere la strada a gruviera di via Rovere. Nonostante i vari solleciti, purtroppo, dicono i residenti, non c’è stato nessun intervento. Pertanto i cittadini chiedono con urgenza all’Amministrazione comunale non più risposte scritte ma «fatti concreti».”

“A seguito di segnalazioni pervenute dai residenti di via Rovere, che da diverso tempo lamentano la pericolosità e il degrado del manto stradale, – dichiara Scimonello – ho effettuato un sopralluogo nella zona constatando che, effettivamente, la strada in questione si presenta con buche profonde, avvallamenti, asfalto sconnesso e deformazioni pericolose lungo tutto il tragitto della medesima”.

“Risuona, forte e chiaro – continua l’ex amministratore comunale – l’ennesimo allarme sullo stato (troppe volte disastroso) nel quale versano molte strade di Scicli. Ci chiediamo – ribadisce Scimonello – se gli amministratori girino per il territorio, o se per paura di rompere la propria vettura preferiscano evitare alcune zone del paese. Bisogna passare dalle promesse, ai fatti. Le priorità dei cittadini – termina Scimonello – vanno ascoltate: è necessario dialogare con i residenti, bisogna capire le loro problematiche ed essere trasparenti e chiari”.

Salva