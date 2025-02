Pozzallo. Il Sindaco alla riunione del Comitato Ordine e Sicurezza pubblica

Stamane presso la Prefettura di Ragusa, dopo la richiesta del Sindaco di Pozzallo, inerenti i fatti riguardanti gli incendi di alcuni autoveicoli in città, si è svolta la riunione

del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Durante l’incontro il Primo Cittadino è stato informato che le Forze dell’Ordine

stanno lavorando a pieno ritmo per individuare gli autori degli episodi criminosi e che le indagine sono in una fase avanzata. Intanto al Sindaco è stato comunicato, che nelle prime ore dell’alba, si è conclusa

una brillante operazione delle Forze dell’Ordine terminata a Pozzallo con l’arresto di un giovane, l’altro è riuscito a fuggire, che avevano effettuato un furto con spaccata ai danni della gioielleria Leonardo Meli a Comiso. Un Ringraziamento va al Prefetto, al Questore e a tutte le Forze dell’Ordine per il

grande impegno profuso al fine di ristabilire l’ordine e la legalità nella città di Pozzallo.

