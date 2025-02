I delegati iblei alle elezioni del Consiglio Regionale Csen

Anche i delegati provinciali del Csen Ragusa hanno partecipato, domenica scorsa, alle elezioni del consiglio regionale Csen a Caltanissetta. Erano presenti, per l’area iblea, i due delegati Antonella Nifosì e Rita Gurrieri oltre al presidente provinciale Sergio Cassisi nella sua qualità di componente della direzione nazionale. I consiglieri provinciali siciliani hanno riconfermato alla carica di presidente Mario Macchia e in quella di vice Maurizio Agricola. Segretario sarà Massiliano Cirasa. Tra i consiglieri eletti, poi, il ragusano Raffaele Furnaro, assieme a Francesco Giorgio, Antonio Sciarratta, Flavio Vassallo, Enza Linguanti, Ornella Mauro e Antonello Macchia. “E’ stato un importante momento di confronto – afferma il presidente Cassisi – che, di certo, servirà a rilanciare ulteriormente le prerogative del nostro ente di promozione sportiva anche in ambito siciliano, a conferma della bontà dell’attività fin qui svolta. Ho avuto modo di augurare a tutti i componenti dell’organismo un proficuo lavoro e sono certo che continueremo a dare risposte, così come abbiamo sempre fatto nel corso degli ultimi anni, al mondo sportivo nella sua interezza”. Per l’occasione, il presidente Cassisi ha avuto modo di fare conoscere ai presenti il libro redatto da Concetta Pilato e Maria Teresa Cirasa dal titolo “Sopra ogni peso”, che narra della vita straordinaria di una donna nella pesistica, un libro che sarà premiato a Roma il 6 marzo.

