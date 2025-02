Avimecc Volley Modica a lavoro per trasferta in casa del Castellana Grotte

Archiviato il successo casalingo in quattro set con Sabaudia, che ha garantito l’accesso alla griglia play off con tre turni di anticipo, l’Avimecc Modica ha ripreso gli allenamenti in vista della difficile trasferta di domenica prossima che vedrà i “Galletti” di coach Enzo Distefano impegnati al “PalaGrotte” di Castellana ospiti della locale BCC Tecbus.

Una gara delicata per i biancoazzurri della Città della Contea, che avranno di fronte una squadra che non merita assolutamente l’attuale posizione in classica che la vede relegata al penultimo posto del girone Blu del campionato di serie A3, ma che ha ancora qualche chances di recuperare qualche posizione e di poter agguantare in extremis gli spareggi promozione evitando così i play out.

I biancoazzurri vogliono continuare la scia di risultati positivi per blindare il quinto posto, ma per farlo devono affrontare Castellana Grotte con la stessa intensità e con lo stesso approccio avuto nelle due gare casalinghe con Campobasso e Sabaudia. Coach Distefano sin dal primo allenamento della settimana cercherà di tenere alta la concentrazione di tutto il gruppo che ha dimostrato di essere un grado di reagire alle difficoltà lottando da squadra e aiutandosi a vicenda.

Per cercare di migliorare ulteriolmente la classifica, dunque, servirà una prova di spessore anche in Puglia, evitando magari quei passaggi a vuoto, come quello di domenica scorsa contro Sabaudia che ha poi compromesso il secondo set. Tutto il gruppo ha dimostrato di avere ancora margini di miglioramento e le restanti gare che mancano per la fine della regolar season serviranno per compattare ulteriolmente una squadra che nella griglia degli spareggi vuole dire la sua e magari vuole essere la “mina vagante” delle otto big che si giocheranno il salto di categoria.

