FdI e Ragusa in Movimento. Inaugurata la panchina tricolore

E’ stata ufficialmente inaugurata oggi pomeriggio nella villa Margherita a Ragusa la panchina Tricolore, un simbolo di memoria e rispetto per le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. L’iniziativa, promossa dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, si inserisce nel progetto nazionale “Panchine del Ricordo” e ha trovato accoglienza da parte dell’amministrazione comunale, permettendone la realizzazione in uno spazio pubblico della città.

L’idea della panchina Tricolore a Ragusa era stata già lanciata tempo addietro dall’associazione “Ragusa in Movimento”, guidata dal presidente Mario Chiavola, oggi anche dirigente provinciale di Fratelli d’Italia. Un’iniziativa che dunque si concretizza grazie alla sinergia tra diverse realtà che condividono il valore della memoria storica. Erano presenti, tra gli altri, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, anche il senatore Salvo Sallemi oltre al coordinatore cittadino di FdI Luca Poidomani.

«Esprimiamo un sincero ringraziamento al coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia per l’impegno profuso in questa iniziativa e al “Comitato 10 Febbraio”, che da anni opera con dedizione per mantenere viva la memoria delle vittime delle foibe – dichiara Simone Diquattro, vicecoordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Ragusa –. Un ringraziamento va anche all’amministrazione comunale che ha reso possibile questa installazione, cogliendo lo spirito della nostra proposta e contribuendo a dare alla città un segno di memoria condivisa».

La panchina Tricolore, dipinta con i colori della bandiera italiana e corredata di una targa commemorativa, rappresenta un tributo alle migliaia di italiani che hanno subito violenze e persecuzioni durante le drammatiche vicende del confine orientale. Tra questi, Norma Cossetto, giovane studentessa brutalmente assassinata dagli infoibatori titini, divenuta simbolo del sacrificio e decorata con la medaglia d’oro al merito civile. “Dopo che la nostra associazione aveva lanciato la proposta già nel mese di luglio scorso – dichiara Chiavola – è arrivata oggi la risposta, nel giorno più significativo, un gesto che merita di essere sottolineato. Anche da parte mia un ringraziamento all’amministrazione per questa attenzione. L’auspicio è che, adesso, questo luogo possa diventare un punto di riferimento per la cittadinanza e per le giovani generazioni, affinché il ricordo di queste pagine dolorose della nostra storia sia custodito con rispetto e consapevolezza”.

