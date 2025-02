Iblea Acque Spa attiva nuove email pec ufficiali

La società Iblea Acque, a seguito dell’aggiornamento del programma di protocollo, per una più efficiente gestione dell’istruttoria delle pratiche, da domani, attiverà 𝐥𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐩𝐞𝐜 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 che gli utenti dovranno utilizzare a seconda del territorio di appartenenza per eventuali comunicazioni.

Ecco il dettaglio:

✅ RAGUSA

protocollo.ragusa@pec.iblea-acque.com

✅ SANTA CROCE

protocollo.santacroce@pec.iblea-acque.com

✅ GIARRATANA

protocollo.giarratana@pec.iblea-acque.com

✅ MONTEROSSO

protocollo.monterosso@pec.iblea-acque.com

✅ MODICA

protocollo.modica@pec.iblea-acque.com

✅ POZZALLO

protocollo.pozzallo@pec.iblea-acque.com

✅ ISPICA

protocollo.ispica@pec.iblea-acque.com

✅ SCICLI

protocollo.scicli@pec.iblea-acque.com

✅ VITTORIA

protocollo.vittoria@pec.iblea-acque.com

✅ COMISO

protocollo.comiso@pec.iblea-acque.com

✅ CHIARAMONTE

protocollo.chiaramonte@pec.iblea-acque.com

✅ ACATE

protocollo.acate@pec.iblea-acque.com

Si ricorda che le istanze vanno presentate tramite il portale utente online sul sito https://www.iblea-acque.it/ o tramite lo sportello fisico.

Si ricorda, altresì, che le autoletture non saranno prese in carico via mail ma che, come unico mezzo di trasmissione delle letture, sarà riconosciuto l’utilizzo dell’app K-reader o del Portale utente. Le pec inviate all’indirizzo iblea.acque@pec.it da giorno 15 febbraio 2025 non saranno più processate visto e considerato che lo stesso indirizzo pec sarà disattivato.

Salva