Pozzallo. Vespa Club vince Campionato Turistico Siciliano 2024

Oggi, tra le mura storiche del museo Piaggio di Pontedera, si è svolta la tanto attesa premiazione del Campionato Turistico Siciliano 2024, che ha visto il Vespa Club Pozzallo conquistare il primo posto. Un traguardo prestigioso che celebra l’impegno, la passione e la dedizione dei Nostri Soci, i quali, nel corso della stagione, hanno saputo distinguersi per partecipazione e spirito di squadra.

Nonostante la pioggia battente che ha caratterizzato questa giornata di febbraio, l’atmosfera all’interno del museo è stata carica di entusiasmo ed emozione. Alla cerimonia hanno preso parte i rappresentanti del Vespa Club Italia, insieme ad altri club provenienti da tutta la nazione, a testimonianza del forte senso di comunità che lega gli appassionati della Vespa.

Il momento clou dell’evento è stato, senza dubbio, la consegna del trofeo al Vespa Club Pozzallo, riconoscimento che suggella un anno di viaggi, raduni e amicizie nate sulla strada. La delegazione del club, presente alla premiazione, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l’importanza di questi eventi nel mantenere vivo lo spirito vespistico.

Pontedera, città simbolo della Vespa e della sua storia, ha fatto da cornice perfetta a questa celebrazione, ricordandoci quanto questo iconico mezzo a due ruote sia parte della nostra cultura e delle nostre tradizioni.

Con questo titolo, il Vespa Club Pozzallo si conferma tra le realtà più attive e competitive del panorama vespistico siciliano, con la promessa di continuare a viaggiare, scoprire e condividere la passione per la Vespa, sempre con il sorriso e lo spirito di avventura che contraddistingue ogni vero vespista.

Adesso lo sguardo è già rivolto alla nuova stagione, con la voglia di rimettersi in sella e affrontare nuove sfide, sempre con il cuore rivolto alla strada e agli amici con cui condividerla

