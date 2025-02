Vitale. Ragusa città europea dello sport 2027, serve il massimo contributo

“Sono pronto a dare il mio contributo, come consigliere comunale attento a tutto quello che accade nel mondo dello sport cittadino, per stimolare il più possibile le associazioni, le società e gli operatori a qualsiasi titolo presenti sul territorio, a svolgere appieno la propria parte in vista dell’avvio del percorso per la definizione di Ragusa città europea dello sport 2027”. Lo dice il consigliere comunale Daniele Vitale soffermandosi sulle grandi opportunità che questo riconoscimento potrà garantire al capoluogo ibleo “dove, come sappiamo, la consistente presenza di impianti – aggiunge Vitale – permette di potere contare su un movimento di sicuro interesse. Per fare in modo, però, che questo movimento possa crescere ulteriormente auspichiamo che tutti, ma proprio tutti, gli stakeholder dicano la loro così da consentire all’assessore comunale al ramo, Simone Digrandi, di mettere in piedi un percorso il più possibile sostenibile, grazie anche alla guida del sindaco Peppe Cassì. Non possono esserci dubbi, e d’altro canto parliamo di sport: solo con il lavoro di squadra potremo raggiungere traguardi degni di nota. E siamo convinti che non mancheranno le occasioni per fare in modo che Ragusa sfrutti positivamente questa occasione per mettersi ulteriormente in evidenza”.

Salva