Kudos Modica. A Ragusa la prima prova del campionato individuale silver GAM

si è svolta a Ragusa la prima prova del campionato individuale silver GAM (Ginnastica Artistica Maschile) organizzata dalla Federazione Ginnastica D’Italia.

Nella categoria LA Allievi 1^ fascia per la Kudos Modica ha esordito Carmelo Schininá che con serenità e voglia di fare ha portato a compimento tutti gli esercizi classificandosi al 4^ posto.

Fra gli allievi 3^ fascia della categoria L 2^ posto per Giosuè Cardinale che, nonostante si sia cimentato per la prima volta in questa categoria, ha eseguito con determinazione le varie progressioni agli attrezzi.

Adesso i ginnasti allenati da Marangio torneranno in palestra per migliorarsi sempre più in vista della seconda prova prevista nel mese di Maggio.

