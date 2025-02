Pozzallo. Ridotto il costo del biglietto mensa nella scuola dell’infanzia

Dal giorno 10 febbraio è possibile acquistare i biglietti-mensa per i

minori che frequentano la scuola dell’infanzia ad un costo ridotto.

Dagli attuali 4,23 euro si passerà a 0,80 euro. La riduzione è stata possibile grazie ai Fondi del d.lgs 65/2017 che sono stati

erogati al Comune di Pozzallo alla fine dello scorso anno.

Da allora a tutt’oggi, si sono già concluse le procedure burocratiche, per cui è già possibile utilizzare i fondi assegnati.

“Un segno di grande attenzione nei confronti della scuola dell’infanzia che

svolge una funzione importantissima per lo sviluppo e la crescita dei nostri

bambini”, afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Alessandra

Azzarelli. Ol servizio effettivo, a costo ridotto, avrà inizio in data 14 febbraio

