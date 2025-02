Santa Croce Camerina. Fine dei doppi turni a scuola. Installate aule studio nelle more della fine dei lavori

Finiscono i doppi turni a scuola a Santa Croce Camerina. Grazie all’impiego delle aule studio, strutture che saranno fruibili da lunedì e che sono state installate nelle adiacenze del polo scolastico, sarà possibile per studenti e insegnanti, alleviare i disagi che, a causa dei lavori che sono in itinere, sono stati costretti a subire.

“Le aule studio – spiega il sindaco Peppe Dimartino – sono strutture agibili, climatizzate ed a perfetta norma di legge, e ci consentiranno di restituire la regolarità delle lezioni alla comunità scolastica in luoghi adeguati durante questo periodo di transizione, attendendo la fine dei lavori del polo scolastico. Restituiamo quindi ai nostri ragazzi la normalità che meritano con gli orari scolastici tradizionali. Un doveroso ringraziamento, va al dirigente scolastico, ai suoi delegati ed a tutto il corpo docente, ai collaboratori scolastici e al personale amministrativo. Un enorme grazie va alle famiglie: ho avuto contezza degli sforzi sostenuti da ottobre a oggi: la loro comprensione è stata importante per superare, insieme e con slancio, questo periodo di transizione, che ci consentirà di avere, al termine dei lavori in tutto il polo scolastico, degli edifici moderni, funzionali e sicuri dove fare lezione sarà un’esperienza bellissima per i nostri ragazzi. Voglio sottolineare l’iter rapido con cui è stato portato a termine l’obiettivo dell’apertura delle aule studio: in poco meno di quattro mesi abbiamo raggiunto il traguardo riducendo così il ricorso ai doppi turni e i disagi. Con l’impegno costante di tutta la giunta, del Rup, del dirigente del III Dipartimento e dei dipendenti comunali abbiamo lavorato incessantemente per far tornare la normalità in una situazione di assoluta straordinarietà e siamo felici di esserci riusciti”. Le aule studio saranno naturalmente dismesse una volta che i lavori saranno completati. “Naturalmente terremo aggiornata la cittadinanza sull’iter dei lavori dentro il polo scolastico che stanno proseguendo spediti”, conclude il primo cittadino.

