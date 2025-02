Anziana tenuta morta in casa per quasi due anni. Denunciato il figlio

Comiso – Ha tenuto il cadavere della mamma, un’anziana di Comiso, in casa per quasi due anni. Il figlio, un uomo di cinquantotto anni, infermiere, tanto l’amore per la madre, che non voleva distaccarsi da lei, neanche dopo la sua morte. La donna una 96enne era morta il 15 marzo 2023 ed è stata tenuta a letto, mummificata, per tutto questo lungo periodo. L’infermiere è stato denunciato dalla Polizia per occultamento di cadavere e per truffa aggravata per aver percepito per quasi due anni, la pensione della mamma, nonostante questa forse morta da qualche tempo.

