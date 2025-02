Aggredito e picchiato da ragazzini a Ragusa. Finisce in ospedale

Aggredito da un gruppetto di ragazzini mercoledì mattina in Piazza Zama a Ragusa. L’uomo ha denunciato che sarebbero stati tutti extracomunitari a picchiarlo anche corpi contundenti. Oò malcapitato è stato soccorso da alcuni passanti che hanno allertato il 118 e le forze dell’ordine. Secondo queste ultime si sarebbe trattato, invece, di una lite e non ci sarebbe stata alcuna volontà di pestaggio aprioristica. Si parla, infatti, di una lite verbale con vicendevoli provocazioni, sfociata poi in un reciproco tentativo di aggressione.

