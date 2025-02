Furto con spaccata al Bar Tabacchi Pozzo Cassero di Modica

Dopo Vittoria, Comiso e Ispica, è toccato a Modica. Il furto con spaccata, stavolta, è stato messo a segno nel Bar Tabacchi di Contrada Pozzo Cassero. I delinquenti la scorsa notte sono riusciti ad accedere nell’esercizio commerciale che si trova sulla ex Provinciale Modica-Noto, adiacente ad un distributore di carburanti, portando via della merce per un bottino che si aggira intorno ai 100 euro ma causando gravi danni al locale. Sull’ennesimo episodio criminale stanno indagando i carabinieri che non escludono che gli autori del furto di Modica possano essere gli stessi dei due commessi pochi giorni fa a Ispica.

