Mediterranea Mtb Challenge, il pokerissimo di primavera

Quello siciliano è l’ambiente della mountain bike più effervescente del territorio italiano con un moltiplicarsi di circuiti. Tra questi si distingue il Mediterranea Mtb Challenge, che riunisce 5 delle più importanti prove di cross country non solo siciliane, ma che costituiscono un grande richiamo anche per i biker provenienti dal Continente. La nuova edizione del circuito ha già ufficializzato 3 delle sue 5 date, ma si può già anticipare che tutta la sua evoluzione sarà contenuta entro l’estate.

Si comincerà con il classico XCO Città di Modica-Cyclò, in programma nella bellissima città ragusana il 2 marzo. Due settimane dopo spostamento dall’altra parte dell’Isola, a Santa Ninfa (TP) per l’XCO Finestrelle. Il 13 aprile di nuovo dalla parte orientale per l’XCO Città di Nicolosi (CT) che quest’anno promette grandi novità. A maggio tappa di prestigio con l’XCO Valle dei Templi ad Agrigento fissato in calendario per l’11, infine chiusura a Santa Venerina (CT) con l’XCO Cross Bike Andrea Trovato l’1 giugno.

Ogni appuntamento presenterà un programma completo, con tutte le categorie assolute e amatoriali per cinque sfide tutte da vivere. A supportare il circuito anche Giessecycling, che fornirà le maglie da indossare dai leader di ogni categoria. Un grazie particolare va ai cinque sodalizi che hanno reso possibile questo ulteriore grande evento dedicato alle ruote grasse: nell’ordine Revolutionbike Modica, Finestrelle Bikers Santa Ninfa, Asd Mongibello Mtb Team, Asd Racing Team Agrigento e Asd Andrea Trovato. Ora non resta che iscriversi alle varie tappe e allenarsi…

Per informazioni: https://www.facebook.com/Mediterraneamtbchallenge

Salva