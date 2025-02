Modica. VI Appuntamento biblico nella Chiesa dello Spirito Santo

Si terrà mercoledì 5 febbraio alle ore 17,45 presso la Chiesa dello Spirito Santo di contrada Calamarieri a Modica, il VI appuntamento di formazione biblica e teologica per la testimonianza del vangelo in una società che cambia.

Relatore dell’incontro Domenico Pisana, Dottore in Teologia morale e scrittore, il quale tratterà il tema “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono” (Mt 4,19-20). “Venite a lavorare nella mia vigna”(Mt 20,1-16).

“Con questo itinerario formativo, afferma il parroco Don Fulvio Moltisanti, si sta operando un cammino per entrare nell’ ‘oggi di Dio’ prendendo coscienza della necessità di far riscoprire Gesù lungo le nostre strade: questo, fondamentalmente, è il compito della chiesa di oggi, far ‘riscoprire’ Gesù ai battezzati, perché lo accolgano come il Dio ‘via verità e vita’, il Dio che salva, guarisce, perdona, usa misericordia, libera dal peccato, opera frutti di pace, di carità, apre l’orizzonte dell’eternità. E il territorio, la città, il quartiere, la strada sono i luoghi dove l’uomo vive la concretezza della sua storia personale, familiare, sociale, culturale, politica, etica; ed è qui che si deve poter ‘riscoprire’, tramite i cristiani di oggi, che il Cristo è il Signore e dà la vita”.

Salva