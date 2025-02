L’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica: un’ eccellenza formativa per il futuro dei giovani

L’Istituto Professionale “Principi Grimaldi” di Modica si conferma come punto di riferimento nell’offerta formativa della provincia di Ragusa, proponendo percorsi di studio all’avanguardia nei settori dell’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, dell’Agricoltura e Sviluppo Rurale e delle Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Ottico.

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Questo indirizzo forma professionisti capaci di valorizzare, produrre e presentare prodotti enogastronomici, operando nel sistema produttivo per promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali. Gli studenti acquisiscono competenze tecniche, economiche e normative, intervenendo in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.

Agricoltura e Sviluppo Rurale

L’indirizzo prepara diplomati con competenze nella produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e forestali. Gli studenti sono formati per gestire sistemi di allevamento, processi produttivi delle filiere selvicolturali e per intervenire nella salvaguardia della biodiversità e del territorio.

Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Ottico

Questo percorso offre le competenze necessarie per realizzare e manutenere ausili ottici personalizzati, riconoscere e valutare i difetti visivi e proporre soluzioni adeguate. I diplomati sono in grado di assistere tecnicamente il cliente nella scelta di montature e lenti, garantendo il benessere visivo.

Opportunità Post-Diploma

L’Istituto “Principi Grimaldi” ha attivato corsi post-diploma in collaborazione con la Fondazione ITS Albatros di Messina, come il corso “AgriFood 4.0 – Made in Italy”, rivolto alla formazione di esperti nelle filiere agro-alimentari. Queste iniziative offrono ai diplomati ulteriori competenze specialistiche e opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Convitto Annesso

Per gli studenti fuori sede, l’Istituto dispone di un convitto che offre servizi di pernottamento, ristorazione e attività ricreative, garantendo un ambiente sicuro e stimolante per la crescita personale e accademica.

Iscrizioni Aperte

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 sono aperte. Per ulteriori informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Istituto:

Principi Grimaldi

