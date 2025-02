A Comiso la presentazione del libro “Donne di carta in Sicilia. Itinerari sulle orme delle scrittrici”

“Donne di carta in Sicilia. Itinerari sulle orme delle scrittrici” è un libro la cui presentazione, patrocinata dal comune di Comiso, è organizzata dalla Pro Loco, dal Club per l’UNESCO di Comiso, e dall’associazione Naxoslegge. “Un bellissimo itinerario lungo i luoghi in cui hanno vissuto e operato donne che si sono dedicate alla scrittura”. Dichiarazioni del sindaco, Maria Rita Schembari.

” L’8 febbraio alle 17.30, presso la sala della Pro Loco di Comiso in via Mons. Rimmaudo 4, sarà presentato il libro “Donne di carta in Sicilia” – spiega il primo cittadino di Comiso – , un itinerario dedicato a tutte le donne che si sono dedicate alla scrittura, che molte volte lo hanno fatto quasi di nascosto, in una Italia ed in una Sicilia che dava poco spazio alle donne perché potessero esprimere il loro punto di vista. Eppure, con grande tenacia ma con la sensibilità e la grazia che contraddistingue il genere femminile, non hanno mancato di far sentire la propria voce e il proprio punto di vista sul mondo, sulla realtà che ci circonda e sulle caratteristiche precipue del genere femminile, come ad esempio la maternità. Come è il caso di Margherita Margani Nicosia – aggiunge ancora la Schembari – , la donna della letteratura che è inclusa in questo itinerario, per quanto riguarda la provincia di Ragusa e la città di Comiso. Sono particolarmente grata alla Pro Loco, al club per l’ UNESCO e all’associazione Naxoslegge che hanno voluto organizzare questa presentazione che il comune di Comiso ha patrocinato molto volentieri – conclude il sindaco – anche perchè conosco la capacità scientifica di Marinella Fiume, autrice del libro, e di Fulvia Toscano che presenterà il testo, eccellenti animatrici culturali”

L’ evento è gratuito

Salva