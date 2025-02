Ucraina: prende corpo il Piano Kellog e il colosso Black Rock

Tra conferme e smentite, le priorità in politica estera di Trump sarebbero quelle di attuare la Dottrina Monroe nel continente americano e l’assedio economico e militare della Cina, dopodiché Trump valuterebbe la necessità di firmare un accordo di pace con Putin, lasciando l’Europa pietrificata come Pompei. Così, il Pentagono avrebbe già raggiunto il suo obiettivo di: impedire l’espansione russa, facendola accerchiare ai suoi confini, mentre il Congresso e il Senato starebbero considerando il conflitto ucraino come un pozzo senza fondo. Altra questione che prende corpo, sarebbe il cosiddetto Piano Kellog, generale in pensione, nominato da Trump, inviato speciale per l’Ucraina e la Russia con l’obiettivo di gettare le basi per firmare un accordo di pace con Putin. Il Piano consisterebbe sostanzialmente nel “congelare i fronti nella loro posizione attuale, condizionare la fornitura di armi a Kiev, costringendo, in cambio, Zelenski a negoziare”. Così, Trump ha affermato che “potrebbe risolvere la guerra in 24 ore attraverso un accordo con Vladimir Putin”, mentre Zelenski continua nel suo tentativo di coinvolgere la NATO in una guerra aperta contro la Russia. Nel caso Zelensky non accettasse le proposte del Piano Kellogg, non sarebbe escluso che venisse costretto all’esilio in Gran Bretagna, dopodiché verrebbe sostituito dalla Troika composta dal tenente generale Valerii Zaluzhnyi, dall’ex ministro degli Esteri Dmytro Kuleba e dall’ex ministro delle Infrastrutture. Aleksandr Kubrakov. I compiti inevitabili di questa Troika saranno quelli di negoziare l’accordo di pace con la Russia, il successivo compito di ricostruire il paese e, infine, la progettazione della nuova cartografia dell’Ucraina sotto la diretta supervisione di Kellogg. Peccato che di geopolitica Kellog non ne capisca granché.

Il ramo ombra del governo USA

Il Quarto Ramo del Governo negli Stati Uniti sarebbe costituito dal pilastro BlackRock, il più grande gestore di denaro al mondo con più di 10 trilioni di dollari di asset in gestione diretta e circa 20 trilioni di dollari gestiti dal suo software di monitoraggio del rischio chiamato “Aladdin”. Ci troveremmo quindi di fronte a un mega colosso finanziario con portafogli enormi superiori al 30% in aziende leader come Microsoft, Amazon, Apple, Coca Cola, Twitter, Ferrari, Bank of America, JP Morgan, Exxon Mobil… Inoltre trapela che nel maggio 2023, il governo ucraino e il vicepresidente Hildebrand della società statunitense BlackRock Financial Market Advisory abbiano firmato l’accordo per la creazione del Fondo di sviluppo ucraino (UDF), un’istituzione finanziaria per la ricostruzione del Paese, concentrandosi su settori come l’energia, le infrastrutture, l’agricoltura, l’industria e la tecnologia dell’informazione. In cambio, BlackRock, di fatto, diventerebbe il proprietario delle attività principali dell’Ucraina, dalla sue risorse come le terre nere e le reti elettriche, compresi i fondi di aiuto internazionali. Gestirebbe anche il debito pubblico dell’Ucraina, che entro la fine del 2024 si aggirerebbe intorno ai 200.000 milioni di dollari, ovvero l’80% del suo PIL, rendendo l’Ucraina post-Zelensky una proprietà privata per BlackRock, la vera potenza ombra del paese Stelle e Striscie.

