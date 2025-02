Calcio. Modica: quaterna al Misterbianco

MODICA – MISTERBIANCO 4 – 0

Il Modica fa il proprio dovere battendo nettamente il fanalino di coda Misterbianco. Gli etnei resistono fino al 45’ poi crollano. Poco prima del riposo, infatti, sblocca il risultato Handzic, al suo primo gol stagionale. L’attaccante bosniaco si ripete dopo appena 2’ dal ritorno in campo. Il Modica dilaga su rigore, entrambi sacrosanti, al 72’ per atterramento di Idoiaga da parte di Orofino, trasformato dallo stesso attaccante, e al 77’ da Montanaro, dopo l’atterramento in area di Kondila. Poi i rossoblu locali colpisco tre volte i montanti.

RISULTATI

Aci S.Antonio – Leonzio 0 – 2

Avola – Jonica 0 – 0

Leonfortese – Vittoria 0 – 3

Milazzo – Gioiosa 1 – 0

Nebros – Real Siracusa 1 – 0

Rosmarino – Marrazzone 1 – 0

Palazzolo – Imesi Atl.Catania 1 – 2

