Scoppia il Partito Democratico di Ispica. Stornello disattende le indicazioni

Il Partito democratico di Ispica vive una profonda spaccatura a seguito della seduta del Consiglio comunale che avrebbe dovuto portare alla sfiducia del sindaco Leontini ma che è andata in tutt’altra maniera anche perché l’unico rappresentante dei Dem, Gianni Stornello (foto), ha abbandonato l’aula, mutando così gli equilibri.

A far cambiare gli equilibri anche la scelta del consigliere Gianni Stornello di abbandonare l’aula. Ad intervenire sulla questione e spiegare il punto di vista dei democratici è il segretario cittadino Salvatore Fronterre che dichiara: “Il consigliere Gianni Stornello, unico rappresentante del nostro partito in Consiglio comunale, chiamato ad esprimere il proprio voto sulla sfiducia a un’amministrazione fallimentare e dannosa per la nostra città ha deciso, senza alcun preavviso e in totale autonomia, di abbandonare l’aula consiliare al momento della votazione, impedendo di fatto la caduta di un governo locale già privo di numeri e di credibilità. Questo comportamento rappresenta una grave mancanza di rispetto nei confronti del partito e della linea politica decisa in modo unanime dalla segreteria e dal direttivo. Il Partito Democratico di Ispica – conclude Fronterre – ribadisce la propria estraneità alla decisione di astensione del consigliere Gianni Stornello e si riserva di adottare i provvedimenti necessari per tutelare la propria coerenza e credibilità politica. Un partito serio e responsabile non può tollerare scelte personali che contrastano con decisioni politiche assunte in modo collettivo”.

