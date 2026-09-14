Motyka Bike School chiude la stagione con il Meeting giovanissimi di Catania

Modica, 14 settembre 2026 – Si è chiusa nel weekend con il Meeting Regionale Giovanissimi di Catania la lunga stagione agonistica della Motyka Bike School Modica.

Una due giorni impegnativa che nella città etnea ha visto i giovani atleti modicani cimentarsi in prove fuoristrada e di abilità.

Sabato, nella prova fuoristrada è arrivato il podio per Santiago Borgese, che nella categoria G2 ha conquistato il secondo posto, mentre nella stessa categoria Giuseppe Agosta ha chiuso le sue fatiche in diciottesima posizione.

Gradino più alto del podio, invece, per Nicolò Tagliarini, che ha vinto la categoria G4, precedendo il compagno di scuderia Simone Adamo che ha conquistato la piazza d’onore. Nella stessa categoria, inoltre, da segnalare l’ottavo posto di Lorenzo Cassarino, l’undicesimo di Gabriele Aprile e il quindicesimo di Thomas Cataudella.

Nella categoria G5, invece, è arrivato il secondo posto di Dominik Borgese e il diciassettesimo di Saro Cicero, che ha certificato le buone prestazioni di tutti gli atleti gialloneri che si sono dovuti adattare in un tracciato reso ancora più insidioso dalla terra “lavica” a cui non erano abituati.

Ieri, invece, sono andate di scena le prove di abilità dove, nella categoria G2, Giuseppe Agosta si è classificato ottavo e Santiago Borgese undicesimo.

Doppietta Motyka Bike School Modica nella categoria G4, con il successo di Simone Adamo e il secondo posto di Nicolò Tagliarini. Nella stessa categoria da sottolineare anche l’ottavo posto di Gabriele Aprile, il nono di Thomas Cataudella e la quattordicesima posizione di Lorenzo Cassarino.

Nella categoria G5, infine, Dominik Borgese chiude in quinta posizione e Saro Cicero al quattordicesimo posto.

I risultati ottenuti nella due giorni di Catania, permettono alla Motyka Bike School Modica di chiudere al sesto posto nella classifica delle squadre presenti alla kermesse. Un risultato che premia una stagione fatta di allenamenti sacrifici, trasferte e grandi soddisfazioni sia a livello di risultati, sia per la crescita del gruppo.

“Chiudiamo una stagione che ci ha visti protagonisti e che anche a Catania ci ha permesso di entrare nella top ten con il sesto posto al meeting regionale e con la quinta posizione nella classifica di Coppa Sicilia fuoristrada – dichiara Arianna Melilli – ma sono i sorrisi e l’unione di questi giovani a ripagarci al di la delle classifiche e dei risultati ottenuti. Ringraziamo ognuno dei nostri atleti per l’impegno profuso in questa stagione e le loro famiglie. È stata una stagione fantastica – continua – e il mio augurio e di tutta la Motyka Bike School Modica è che questi ragazzi possano alimentare la passione per questo sport il più possibile. Un ringraziamento dovuto e doveroso – conclude Arianna Melilli – va anche ai nostri istruttori Laura Melilli e Saro Tagliarini, perchè oltre all’impegno di tutti i ragazzi gran parte dei risultati ottenuti è merito loro, soprattutto perchè hanno saputo creare l’armonia nel gruppo e saputo trasmettere la voglia di migliorarsi e misurarsi in ogni contesto”.

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