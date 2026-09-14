Scuola e disabilità, il Libero Consorzio di Ragusa garantisce i servizi sin dal primo giorno

Ragusa, 14 settembre 2026 – Operativi dal primo giorno di lezioni i servizi di assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM), di trasporto scolastico dedicato e i Servizi Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi (SIAM) in favore degli studenti con disabilità degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del territorio provinciale.

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha predisposto per tempo tutti gli adempimenti amministrativi e gestionali necessari a garantire la piena continuità dei servizi, in aderenza agli indirizzi programmatici dell’Ente e le disposizioni di Legge.

L’attivazione immediata e provvisoria d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, consentirà di assicurare l’avvio delle prestazioni senza ritardi, evitando qualsiasi pregiudizio alla frequenza scolastica e garantendo agli studenti con disabilità il pieno esercizio del diritto allo studio.

Ad oggi, sono complessivamente 257 gli studenti aventi diritto ai servizi assistenziali e di trasporto nei diversi Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della provincia.

Sono 239 gli studenti con disabilità psicofisica che beneficeranno dell’assistenza nelle strutture scolastiche. Di questi, 110 usufruiranno del trasporto urbano, 46 del trasporto extraurbano, mentre 16 nuclei familiari beneficeranno del contributo bonus per il trasporto effettuato autonomamente.

Per quanto riguarda la disabilità sensoriale, saranno assistiti 19 studenti, di cui 13 con disabilità uditiva e 7 con disabilità visiva. È previsto, laddove necessario, anche un supporto domiciliare pomeridiano, in continuità con la programmazione scolastica.

“Abbiamo lavorato con tempestività e attenzione per fare in modo che gli studenti con disabilità e le loro famiglie possano affrontare l’inizio del nuovo anno scolastico con la certezza di poter contare, fin dal primo giorno, sui servizi necessari. Garantire assistenza, autonomia, mobilità e inclusione significa tutelare concretamente il diritto allo studio e accompagnare ogni studente nel proprio percorso di crescita”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.

I servizi sono erogati dagli Organismi del Terzo Settore regolarmente accreditati presso il Libero Consorzio, individuati direttamente dalle famiglie nell’ambito del sistema di accreditamento e della libera scelta. Gli organismi coinvolti sono A.PRO.D.A. ETS, Cooperativa Sociale Artemide, Società Cooperativa Sociale La Cittadella, Cooperativa Sociale Pallium e Medi Care.

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