Comiso. Completati i lavori di ristrutturazione dei colombari al Cimitero

Completati i lavori di ristrutturazione dei colombari presso il Cimitero Comunale di Comiso. A darne notizia, l’assessore ai servizi cimiteriali, Giuseppe Alfano.

” Abbiamo completato i lavori di rifacimento e ristrutturazione dei colomabari del cimitero di Comiso – spiega l’assessore – in modo da poterli rendere accessibili a tutti coloro che fanno visita ai propri cari. Lo reputo un atto dovuto e di grande attenzione, sia per onorare i nostri defunti, sia per facilitare l’accesso a parenti e familiari che si recano costantemente presso la struttura. Abbiamo sempre riservato massima attenzione – ancora Alfano – al culto dei morti ed al rispetto dei vivi, tant’è che non va dimenticato che questa amministrazione, dopo circa 40 anni di attesa, ha realizzato il cimitero a Pedalino, frazione di Comiso, proprio per far sì che si ricongiungessero le famiglie smembrate da sepolture nei comuni viciniori. Da ora quindi, – conclude Giuseppe Alfano – sarà possibile accedere ai loculi sopraelevati senza alcun pericolo e in sicurezza” .

