Gravissimo incidente stradale: muore una bambina di nove anni

Niscemi (Caltanissetta) – Incidente mortale stamattina all’uscita di Niscemi in direzione Vittoria. A perdere la vita è stata una bambina di nove anni che viaggiava in macchina con la mamma, che stava accompagnando i figli a scuola. In auto anche due fratellini. Secondo i primi accertamenti, pare che la macchina abbia sbandato andando a schiantarsi contro un muretto. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di prestare soccorso alla piccola, ma dopo vari tentativi di rianimazione, purtroppo è deceduta nell’ospedale di Gela. Sono gravi le condizioni della mamma, mentre gli altri due figli, una bimba di sette anni e un bimbo di quattro, sono rimasti feriti.

foto franco assenza

