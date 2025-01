Ragusa. La Polizia indaga pluripregiudicato per porto abusivo di coltello

Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Ragusa durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in Piazza del Popolo un’autovettura con a bordo due soggetti con fare sospetto i quali, alla vista degli agenti hanno accelerato per eludere il controllo.

I poliziotti hanno bloccato prontamente il mezzo ed identificato i due, rinvenendo all’interno del veicolo, nel vano porta oggetti, un coltello a serramanico di grandi dimensioni.

Immediatamente il conducente, noto pluripregiudicato conosciuto per la sua indole, ha rivendicato la proprietà del coltello senza però giustificarne il possesso motivo per il quale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di arma da taglio.

