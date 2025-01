La “Giornata della Memoria” a Modica tra emozioni e commozione

Emozionante, suggestiva, toccante, la cerimonia commemorativa per il “Giorno della Memoria” che si è tenuta stamani al Teatro Garibaldi di Modica, sotto l’egida del Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri. La Professoressa Siriana Giannone Malavita, insieme agli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Capuana” di Giarratana – Monterosso Almo, dell’Istituto Comprensivo Statale “Carlo Amore” di Modica e del Regista Gianni Battaglia, ha saputo mettere su un evento sicuramente originale e commovente in alcuni passaggi, per tutti la presenza sul palco degli studenti, ognuno dei quali indossava un numero di matricola ed ognuno dei quali bravo a “vestire” il ruolo dei deportati. Al grido di “Mai più”, l’intero teatro ha tremato per ben due volte. La cerimonia è servita anche per commemorare Tommaso Agosta, un modicano, alla cui memoria è stata consegnata al figlio, la “Medaglia d’Onore” conferita dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti e ricordare la strage di Modica del 1474 come il più grave eccidio giudaico di tutti i tempi in Sicilia, in cui persero la vita centinaia di ebrei che abitavano in un preciso quartiere della città di Modica “Il Cartellone”.

A distanza di 80 anni (27 gennaio 1945) – ha spiegato Siriana Giannone Malavita – si è voluto ripercorrere, attraverso musiche e letture sul tema della “Shoah”, una pagina pregnante della storia del nostro Paese e dell’Europa, drammatica per l’umanità, che va sempre ricordata”.

