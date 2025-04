Pvt Modica, la B1 non è più un sogno: Casal de’ Pazzi si arrende al monologo biancorossoblù

Pvt Modica – Volley Ro’ Casal de’ Pazzi 3-0 (25/21, 25/12,25/23)

MODICA: Meniconi 10, Gasparroni 6, Palazzi 11, Carnazzo 6, Brioli 1, Barbaro 21, Ferrari , Sansò , Lucescul NE, Gitti NE, Lo IaconoNE, Ferrantello lIB. All. D’Amico

VOLLEY RO’ : Viti 1, Baleva 5, Hernandez 7, Talarico 8, Mori, Fusco 9, Moss 10, Feriozzi 5, Ippopotami ,Ruggieri , Mastrangelo NE, Bonafede LIB. All: Alminni

Arbitri: Cioffi (Salerno) – Cece (Napoli)

Modica – La ProVolley Team Modica consolida la sua posizione di prestigio nelle zone altissime della classifica del campionato di Serie B1 femminile. L’ultima vittima in ordine di tempo è stata la temuta Casal de’ Pazzi, superata con un netto 3-0 in un match che rappresentava uno snodo cruciale per la corsa ai playoff.

Le giovanissime promesse della pallavolo italiana hanno tenuto testa alle modicane solamente nel primo set. Per il resto dell’incontro, il PalaRizza ha assistito a un vero e proprio monologo della squadra di coach Luca D’Amico, sulla falsariga di quanto già visto contro Oplonti, Fasano e Bisceglie.

Il ruolino di marcia della Pvt parla chiaro: otto vittorie nelle ultime nove partite. Se il campionato fosse iniziato a gennaio, le biancorossoblù sarebbero saldamente al primo posto con ben sei punti di vantaggio su Fasano, sette su Bisceglie (con una gara in più), otto su Marsala, tredici su Casal de’ Pazzi e addirittura quindici sulla prossima avversaria, Pomezia. Numeri impressionanti che testimoniano lo straordinario percorso intrapreso dalle ragazze modicane, un qualcosa di incredibile e forse irripetibile.

Ma al di là delle cifre, a impressionare è la sicurezza e la fluidità di gioco della Pvt. Anche quando l’avvio di gara ha visto un Casal de’ Pazzi più aggressivo, portandosi sull’8-4, la squadra di D’Amico non si è scomposta. Come un diesel che si scalda gradualmente, la Pvt ha iniziato a macinare gioco dopo il time out chiamato dal proprio allenatore. Sotto i colpi di una strepitosa Elisa Barbaro (MVP del match con 21 punti), le padrone di casa hanno rapidamente ribaltato l’inerzia del set. Nonostante un ulteriore tentativo di riorganizzazione delle ospiti sul 16-12, il divario si è ampliato inesorabilmente. La Pvt ha raggiunto il 24-17, e nonostante un sussulto d’orgoglio di Baleva al servizio, un astuto pallonetto di Barbaro ha chiuso il primo parziale sul 25-21.

Il secondo set non ha avuto storia. Un parziale di 7-2 ha costretto coach Russo al primo time out, ma la Pvt, trascinata da una ispiratissima Martina Palazzi (11 punti finali), ha continuato a dominare, portandosi sul 14-4. Il set si è concluso con un imperioso muro di Meniconi sulla promettente Sofia Moss.

Il terzo set è stato il più combattuto. Casal de’ Pazzi è rimasta costantemente avanti fino al 18-21, dando l’impressione di poter riaprire la partita. Ma è in questo frangente che la Pvt ha dimostrato una notevole freddezza e determinazione. Un attacco out di Fusco ha regalato il sorpasso alle modicane (23-22). Un muro di Feriozzi ha ristabilito la parità, ma un errore in attacco di Baleva ha consegnato il match point alla Pvt, che Palazzi ha sfruttato al meglio con un muro decisivo su un attacco di Fusco.

La Pvt Modica continua a stupire, dimostrando di non temere l’alta quota della classifica e candidandosi sempre più prepotentemente a un ruolo da protagonista in questa stagione di B1. La “solida realtà” costruita con impegno e talento continua a regalare emozioni al pubblico modicano.

