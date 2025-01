Dissesto del Comune di Modica. Il 30 gennaio si riunisce il consiglio

Durante i lavori della conferenza è emersa l’importanza di far pervenire in Consiglio il parere della III commissione Bilancio, motivo per cui i capigruppo hanno invitato l’ufficio di presidenza a sollecitare il presidente della Commissione Bilancio a volere convocare a stretto giro la stessa commissione.

La riunione del civico consenso dovrà votare se aderire alla richiesta di dichiarazione dello stato di dissesto del Comune di Modica già approvata dalla Giunta Municipale. Pare che ci siano due fronti su questo argomento già all’interno della maggioranza.