Il Modica Calcio chiude la settimana pre derby col Vittoria

Si è conclusa la settimana di lavoro prima del derby contro il Vittoria, la formazione rossoblu guidata da Pasquale Ferrara ha chiuso gli allenamenti con l’intero gruppo in campo, a parte Arquin per vie precauzionali, il ragazzo non sarà in discussione per la sfida di domenica contro i biancorossi.

In settimana è andata in scena anche la conferenza stampa di Marcello Pitino che ha toccato diversi temi sulla stagione giocata fin qui e sulla rosa rossoblu.

Sul lavoro fatto da inizio stagione, il DG modicano ha spiegato: “In questa stagione abbiamo creato qualcosa di completamente nuovo, dallo staff alla rosa, e sapevamo sin da subito che questa squadra si sarebbe vista non prima di gennaio, perchè centrare tutte le scelte già dalla prima fase non è mai semplice. Abbiamo lavorato con un metodo e lo abbiamo tenuto sempre, quindi abbiamo sempre invitato tutti i tesserati ad adattarsi al nostro metodo, chi non ci è riuscito ha lasciato, ma sempre con una stretta di mano”.

Poi, sulle difficoltà che la squadra ha incontrato e sul fattore campo: “La squadra ha saputo superare diversi ostacoli durante la stagione, una di queste è anche il campo, perchè sul nostro terreno di gioco le squadre che puntano a difendersi e a chiudersi trovano terreno fertile. Devo fare un plauso a staff e squadra perchè adesso questo limite siamo riusciti ad arginarlo. Il problema principale adesso resta quello degli infortuni, allenarsi e giocare su un campo duro come questo ha causato problemi a diversi tesserati, mi vengono in mente gli infortuni di Neto e Francofonte al ginocchio e l’ultimo a Palmisano, se ci fate caso ci è mancato il centrocampo per larghi tratti di stagione”.

Due battute anche sulla rosa costruita: ‘’Sul mercato abbiamo sempre fatto scelte legate al campo, sulla personalità dei giocatori e sui ruoli che dovevamo coprire, pensiamo di aver sempre preso giocatori dal valore indiscusso, poi è ovvio che ognuno si è ambientato a modo suo. Sicuramente avere una rosa ampia mette tutti nella situazione di dover dare il massimo per vestire una maglia da titolare, noi scegliamo i giocatori per le qualità che noi pensiamo abbiano, poi sta a loro dimostrare che abbiamo riposto la nostra fiducia sulle persone giuste”.

Infine il DG si è soffermato sul futuro: “Sicuramente fare bene a Modica sarebbe una grande soddisfazione, non solo vincere ma anche posizionare la squadra dove merita, perchè una città come Modica merita la Serie D che è una categoria importante. Certo è che in questo anche la città e le istituzioni devono affiancarci perchè senza il nuovo stadio possiamo anche raggiungere traguardi importanti ma ci mancherebbero le infrastrutture per poter proseguire un cammino importante come quello che ci siamo posti che coinvolge tutto il movimento e non solo noi stessi”

