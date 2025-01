Iv. Scicli e la sicurezza precaria, proposta creazione comitato di crisi permanente

“Adesso basta. Occorre che una strada possa essere presa. Perché, ad esempio, non fare come a Vittoria con la creazione di un comitato di crisi permanente? Ci sono tutte le condizioni affinché quella recente esperienza possa essere mutuata a Scicli. I piccoli e medi imprenditori, i negozianti, non ce la fanno più a sopportare tutto questo”. Lo dice la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema, preoccupata per il fatto che, ancora una volta, la quarta nel giro di un anno, sia stato preso di mira, dai soliti ignoti, il bar tabacchi Settemila Caffè di Donnalucata. “Il danno causato, secondo le prime stime – continua Buscema – si aggira intorno ai trentamila euro. Ed è improponibile per un esercente dovere fare i conti con una situazione del genere quando tutti i giorni si alza la saracinesca per portare avanti un’attività produttiva tra mille difficoltà. L’amministrazione comunale abbia il coraggio di scendere in campo con una proposta operativa, coinvolgendo tutte le forze vive della società civile e anche i rappresentanti delle forze politiche. E’ necessario formare un fronte comune per fronteggiare questo insostenibile stillicidio che sta mettendo duramente alla prova il nostro mondo produttivo. Se non lo si fosse ancora capito, non se ne può davvero più. Dobbiamo cambiare completamente verso”.

