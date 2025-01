Linee guida membri Ordine di San Lazzaro, nella settimana di preghiera unità dei cristiani

Nell’ambito della sua missione e del suo impegno ecumenico, l’Ordine accoglie con favore l’opportunità offerta dalla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. In tutte le giurisdizioni c’è la possibilità di ospitare, partecipare o organizzare un incontro di cristiani di diverse denominazioni per pregare, come fece Gesù, “perché siano una cosa sola”. Quest’anno ci offre anche l’opportunità di celebrare la nostra confessione comune del Credo di Nicea, risultato del primo concilio ecumenico dei cristiani e base della comunità cristiana fino ad oggi e in tutte le confessioni.

Il Gran Priore Ecclesiastico del nostro Ordine, Sua Eccellenza l’Arcivescovo Michele Pennisi, ha chiesto a tutte le giurisdizioni dell’Ordine di fare ogni sforzo possibile per partecipare, ospitare, organizzare o comunque impegnarsi in un evento per la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”, da tempo stabilita. Il Consiglio per l’Ecumenismo appoggia fortemente questa richiesta. La lunga tradizione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani offre al nostro Ordine un’opportunità molto appropriata in ogni giurisdizione per presentare (e celebrare) la nostra missione ecumenica.

Il Gran Priore Ecclesiastico ha scritto, e io condivido con voi, il seguente appello per la nostra azione: “Il periodo tradizionale nell’emisfero settentrionale per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani va dal 18 al 25 gennaio 2025. Queste date coincidono con la settimana tra le feste di San Pietro e San Paolo e hanno un significato simbolico.

Quest’anno ricorre il 1700° anniversario del primo Concilio Ecumenico dei Cristiani che si tenne a Nicea nel 325 d.C.; questa commemorazione offre un’occasione unica per riflettere e celebrare la nostra fede comune di cristiani, espressa nel Credo formulato durante quel Concilio; una fede ancora oggi viva e feconda, che utilizza la prima persona plurale inclusiva “Noi crediamo…” e con essa sottolinea una comune appartenenza. La Settimana di preghiera del 2025 ci invita ad attingere a questa eredità condivisa e ad entrare più profondamente nella fede che ci unisce come cristiani. Vivere insieme la fede apostolica significa rileggere, in atteggiamento di preghiera, i fondamenti scritturali e le esperienze ecclesiali che hanno portato alla celebrazione del Concilio e ne hanno motivato le decisioni.

È in quest’ottica che è stato scelto il testo biblico: Giovanni 11:17-27. Il tema della settimana, “Credete a questo?” (v. 26), prende spunto dal dialogo tra Gesù e Marta quando Gesù visitò la casa di Marta e Maria a Betania dopo la morte del loro fratello Lazzaro (come narrato nel Vangelo di Giovanni). All’inizio del capitolo, il Vangelo dice che Gesù amava Marta, Maria e Lazzaro (v. 5), ma quando fu informato che Lazzaro era gravemente malato, Gesù dichiarò che la sua malattia “non avrebbe portato alla morte”, ma che il Figlio di Dio sarebbe stato “glorificato attraverso di essa” (v. 4). Quando Gesù arriva a Betania, Lazzaro “era già nel sepolcro da quattro giorni” (v. 17). Le parole di Marta a Gesù esprimono la sua delusione per il suo arrivo tardivo, forse con un rimprovero: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto” (v. 21).

Tuttavia, questa esclamazione è seguita immediatamente da una professione di fiducia nel potere salvifico di Gesù: “Ma già ora so che Dio ti darà tutto quello che gli chiederai” (v. 22). Quando Gesù le assicura che suo fratello sarebbe risorto (v. 23), lei risponde affermando la sua fede religiosa: “So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno” (v. 24). Gesù la conduce oltre, dichiarando il suo potere sulla vita e sulla morte e rivelando la sua identità di Messia: “Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai” (vv. 25-26). Dopo questa sorprendente dichiarazione, Gesù sfida Marta con una domanda molto diretta e profondamente personale:

“Credi tu a questo?” (v. 26).

Come Marta, le prime generazioni di cristiani non potevano rimanere indifferenti o passivi quando le parole di Gesù toccavano e scrutavano i loro cuori. Cercarono ardentemente di dare una risposta comprensibile alla domanda di Gesù: “Credi questo?”. I Padri di Nicea si sforzarono di trovare parole che abbracciassero l’intero mistero dell’incarnazione e della passione, morte e risurrezione del loro Signore.

Nell’attesa del suo ritorno, i cristiani di tutto il mondo sono chiamati a testimoniare insieme questa fede nella risurrezione, fonte per noi di speranza e di gioia da condividere con tutti i popoli.

Nello spirito dei nostri antenati nella fede, in particolare della nostra comune confessione nel Credo di Nicea, tutti nel nostro Ordine sono chiamati a unirsi come comunità di battezzati e a riunirsi in preghiera affinché “possiamo essere una cosa sola”.

Pastore Eric Dyck, GCLJ(E), GCrLJ, GOMLJ

Vice Cancelliere per l’Ecumenismo

