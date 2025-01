Comiso. Biagio Barone nel nuovo film di Ficarra e Picone

Nella migliore cinematografia italiana anche Biagio Barone. Un altro nome illustre di Comiso presente nel nuovo film di Roberto Andò,” L’abbaglio”, con Toni Servillo e Ficarra e Picone. Elogio da parte del sindaco di Comiso , Maria Rita Schembari.

“L’abbaglio, il nuovo film di Roberto Andò, che tratta la parte di storia legata allo sbarco dei mille, è un mix tra un importante momento storico e una vicenda profondamente umana fatta di onore, di amicizia e di rivalsa – commenta il sindaco di Comiso –. Tra gli attori di fama, quali Toni Servillo e Ficarra e Picone, anche il nostro concittadino, Biagio Barone, che da anni si dedica alla carriera attoriale. Biagio si conferma,dunque, ancora una volta, attore di grande livello. Da “Caos” in poi, la sua carriera di attore, sebbene intramezzata dagli impegni di famiglia e della sua principale attività, lo ha messo alla prova in pellicole di alto spessore e ci dà chiaramente l’idea della sua bravura, e questo sarà un motivo per andare al cinema a godere di quest’opera. Ancora una volta – conclude Maria Rita Schembari – mi sento onorata di poter encomiare un cittadino di Comiso, così come spesso mi accade, perché reputo che chi porti alto il nome della nostra città, e la rappresenti al meglio in qualunque ambito, sia degno di nota”.

