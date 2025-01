Ragusa in Movimento. Messa in sicurezza strade, prime risposte

“Ho verificato, con soddisfazione, che gli appelli lanciati non sono caduti nel vuoto. Ne va della sicurezza degli automobilisti. Ed è chiaro che i danni causati dal maltempo devono essere monitorati e, come in questo caso, sanati per dare risposta a chi necessita”. Così il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, che fa riferimento agli interventi di sistemazione della strada avviati lungo la strada che da Ragusa conduce a Giarratana, funestata, come altre zone del territorio, dalle piogge del ciclone Gabri che hanno imperversato in provincia, come nel resto del Sud est Sicilia, lo scorso venerdì. “Si sta cercando di rimettere tutto in sesto – afferma Chiavola – per garantire condizioni di sicurezza all’altezza della situazione. E questo, naturalmente, va lungo la direzione che volevamo potesse essere tracciata. Un ringraziamento, dunque, agli uffici interessati, che si sono adoperati raccogliendo le sollecitazioni di chi di competenza per garantire risposte di un certo tipo all’intero territorio. La macchina si è messa in moto in tempi tutto sommato rapidi e questo va a tutto vantaggio della pubblica incolumità”.

