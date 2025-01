Entro maggio saranno ultimati i lavori di dragaggio del porto di Donnalucata

Entro il prossimo mese di maggio il porto di Donnalucata sarà dragato, messo in sicurezza e illuminato.

È l’assicurazione che dà il sindaco di Scicli Mario Marino, che ieri, insieme all’assessore alla protezione civile Enzo Giannone ha accolto la ditta appaltatrice e il direttore dei lavori.

Si attende l’ok della Capitaneria di Porto di Pozzallo per dare l’avvio all’immissione nell’area dei mezzi.

È della scorsa estate il finanziamento di seicento mila euro per il dragaggio del porto di Donnalucata, per la messa in sicurezza delle banchine e l’illuminazione dell’infrastruttura. Sono stati stanziati dall’Assemblea regionale siciliana durante il varo della minifinanziaria estiva.

L’emendamento fu approvato grazie all’intervento dell’on. Ignazio Abbate.

