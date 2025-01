L’ambulatorio oculistico sezionale punto di forza dell’Uici Ragusa

Uno dei punti di forza dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa è l’ambulatorio oculistico sezionale per la prevenzione della cecità su cui in passato, ma anche adesso, è stata puntata molta attenzione per fare in modo che siano date risposte adeguate a un numero quanto più possibile elevato di utenti. E’ bene, dunque, ricordare che durante il mese di gennaio l’ambulatorio è aperto tutti i giorni feriali dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30, tranne il sabato.

Durante queste fasce orarie gli interessati al servizio di prevenzione possono prenotare le visite oculistiche ed ortottiche per via telefonica al numero 0932.622201 o per posta elettronica all’indirizzo email: ambulatorio@uiciechi.ragusa.it, o tramite Messenger specificando nome, cognome e numero telefonico. Ai soci dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti della sezione di Ragusa ed in regola col tesseramento, che si prenotano per effettuare visite oculistiche, la sezione iblea riserverà: la priorità di prenotazione, il 50% di sconto sulla tariffa della visita e sull’eventuale controllo successivo alla visita. “Si tratta di una eccellenza della nostra sezione – afferma il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani – che vogliamo sempre di più mettere in evidenza. Anche perché qualifica le nostre attività”. E a proposito di attività dell’Uici, domani, giovedì 23 gennaio, alle 17, sarà organizzato un incontro sociale presso il salone della sede di via Fucà a Ragusa, riservato a tutti i soci della sezione. “Durante la serata – ancora il presidente Albani – faremo il punto sull’attività svolta dagli attuali dirigenti della nostra sezione e, insieme, affronteremo le linee guida per il prossimo quinquennio”. Un impegno che richiede sempre competenze e disponibilità da parte dei dirigenti che saranno eletti durante l’assemblea primaverile. Una cena sociale, presso un agriturismo di Chiaramonte Gulfi, concluderà la serata.

Salva