Modica. Ripartono, finalmente, i lavori al Castello dei Conti

Sono ripresi ieri mattina i lavori al Castello dei Conti, dopo una serie di ritrovamenti di valore storico e archeologico che avevano determinato l’interruzione del cantiere. Da lunedì la ditta che ha in appalto l’opera, ha riaperto il cantiere e ripreso i lavori. A tal fine, l’assessore Antonio Drago ha dichiara che “verosimilmente entro 18 mesi saremo in condizione di vedere terminati gli interventi, ma potremmo anche anticipare di qualche mese rispetto a questa previsione – (speriamo, aggiungiamo noi, non accada come la piazzetta di Marina di Modica, per la quale, le previsioni non sono state mantenute, oltre ai tanti tira e molla)”. L’augurio, questa volta, è che almeno il Castello dei Conti possa tornare alla sua piena fruizione, per una delle testimonianze più belle di Modica.

Salva