“Giorno della memoria”. Cerimonia presso il teatro Garibaldi di Modica

La cerimonia commemorativa il “Giorno della Memoria”, istituito nel 2000, si terrà quest’anno nella città di Modica, nell’intento di onorare un cittadino modicano alla cui memoria verrà consegnata nell’occasione la “Medaglia d’Onore” conferita dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti e ricordare la strage di Modica del 1474 come il più grave eccidio giudaico di tutti i tempi in Sicilia, in cui persero la vita centinaia di ebrei che abitavano in un preciso quartiere della città di Modica “Il Cartellone”.

L’importante ricorrenza avrà luogo il prossimo 27 gennaio alle ore 11.00 presso il Teatro Garibaldi di Modica e si svolgerà sotto l’egida della Prefettura, con la preziosa collaborazione della Professoressa Siriana Giannone Malavita, insieme agli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Capuana” di Giarratana – Monterosso Almo, dell’Istituto Comprensivo Statale “Carlo Amore” di Modica e del Regista Gianni Battaglia.

L’intendimento è quello – a distanza di 80 anni dal 27 gennaio 1945 -, quando fu liberato il campo di concentramento di Auschwitz – di ripercorrere, attraverso musiche e letture sul tema della “Shoah”, una pagina pregnante della storia del nostro Paese e dell’Europa, drammatica per l’umanità, che va sempre ricordata.

All’evento, promosso dal Prefetto Giuseppe Ranieri, nella consapevolezza che è doveroso per tutti conservare e tramandare la memoria storica della barbarie nazista e commemorare le vittime dell’olocausto, sono stati invitati a partecipare le massime Autorità civili, militari, religiose, la deputazione nazionale e regionale, i rappresentanti delle Amministrazioni statali e regionali sul territorio e i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Salva