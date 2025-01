Ispica. L’ex consigliere comunale Angelo Covato aderisce a Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia accoglie con entusiasmo l’adesione dell’ex consigliere comunale Angelo Covato che oggi sceglie di unirsi al progetto del partito per contribuire al rafforzamento del governo locale e nazionale.

Angelo Covato, che ha ricoperto un ruolo di primo piano nel Consiglio Comunale di Ispica nelle scorse legislature, ha dichiarato: ”Ho scelto di aderire a Fratelli d’Italia perché condivido i suoi valori di impegno, serietà e passione per la nostra comunità. Fratelli d’Italia rappresenta l’unica forza in grado di dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e costruire un futuro migliore, partendo dalla nostra realtà locale. Aderisco con entusiasmo a Fratelli d’Italia, certo che il circolo di Ispica guidato dal coordinatore Marco Santoro, è costantemente impegnato nel dare risposte concrete alla comunità. Ho apprezzato l’azione amministrativa portata avanti dagli assessori Marco Santoro e Tonino Cafisi.

La sua adesione arriva in un momento cruciale per la politica locale, dove Fratelli d’Italia continua a crescere, raccogliendo consensi e ampliando il proprio radicamento tra le persone. Angelo Covato porterà con sé una buona esperienza amministrativa e un forte legame con la comunità, qualità che contribuiranno ulteriormente al rafforzamento della squadra di Fratelli d’Italia sul territorio.

Marco Santoro, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ha commentato: ”Accogliamo con grande soddisfazione l’adesione di Angelo Covato, che con la sua esperienza e il suo impegno rappresenta un valore aggiunto per il nostro progetto. Insieme, in sinergia con i nostri rappresentanti a tutti i livelli, continueremo a lavorare per una politica che risponda davvero alle necessità dei cittadini.

Soddisfazione per l’adesione dell’ ex consigliere comunale Angelo Covato viene espressa anche dal coordinatore provinciale Giovanni Moscato, dal Sen. Salvo Sallemi e dall’On. Giorgio Assenza.

