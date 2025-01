Consiglio dei Ragazzi a Comiso. Bellassai ne chiede la convocazione almeno una volta al mese

“Ho partecipato nei giorni scorsi, assieme al collega Gaetano Scollo, presente il sindaco, Maria Rita Schembari, all’elezione del nuovo sindaco dei ragazzi di Comiso. Si tratta di Filippo Barone del Comprensivo Giovanni Verga”. Lo dice il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Comiso, Gigi Bellassai, che aggiunge: “Vicesindaca è stata eletta Miriam Turtula del Comprensivo Pirandello mentre Giorgia La Rosa, sempre del Verga, è stata eletta presidente del consesso, Karola Lauretta vice. A loro e a tutti i consiglieri dei ragazzi ho avuto la possibilità di formulare dal vivo buon lavoro al servizio della comunità. E’ un esercizio democratico di indubbio valore il cui significato vale la pena di mettere in debita evidenza. D’altro canto, è un aspetto a cui crediamo molto e non è un caso se l’istituzione del Consiglio dei ragazzi avvenne nel 1997 su mia proposta, nella qualità di consigliere di opposizione. Ricordo, altresì, che la prima seduta si tenne nel 1998. Sono dunque molto soddisfatto perché si continua a perpetuare ulteriormente la buona prassi di rappresentanza tra i giovanissimi che li aiuta senz’altro a capire meglio i meccanismi della macchina comunale rispetto a cui, già da oggi, saranno protagonisti attivi per potere al meglio esercitare la loro funzione di cittadini. Nella scorsa consiliatura il consiglio baby si è riunito pochissime volte e quindi solleciteremo l’amministrazione per farlo riunire almeno una volta al mese per portare avanti le loro proposte. Proporremo, come gruppo Pd, un emendamento per portare gli assessori dei ragazzi da 4 a 7 in analogia con la giunta municipale e proporremo uno stanziamento di 10.000 euro per le attività proposte dai ragazzi, utilizzando anche i fondi della democrazia partecipata”.

Salva