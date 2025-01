Avis. Polizia Locale di Modica e Scicli per una donazione condivisa

Per il nono anno consecutivo, in occasione dei festeggiamenti in onore del patrono San Sebastiano, la polizia locale di Modica ha rinnovato l’impegno assunto con l’Avis già alla fine del 2015 attraverso la campagna promozionale “Con tutte le Forze diciamo sì al dono del sangue”. Per il secondo anno c’è stata la gradita adesione anche dei colleghi di Scicli, nel segno della solidarietà e degli ottimi rapporti tra i due Comandi. Stamattina agenti e ausiliari, sono stati ospiti del Centro Trasfusionale presso l’Ospedale Maggiore, accolti da tutto lo staff, per una donazione straordinaria di sangue, in un clima di grande e piena serenità.

“Fin quando potremo – afferma il comandante Rosario Cannizzaro – daremo il nostro contributo attraverso la donazione speciale di sangue che, ricordo, è fatta in piena libertà, con la consapevolezza dell’importanza. Desidero ringraziare la collega di Scicli, Maria Rosa Portelli, per avere condiviso già dallo scorso anno, l’idea ed attraverso lei, i suoi agenti. Grazie anche ai miei colleghi che si sono resi disponibili, ed il personale dell’Avis per l’accoglienza che ci ha riservato”.

“Un gesto speciale dalla Polizia Locale di Modica e Scicli, in occasione della festa del loro patrono San Sebastiano– dice il presidente della sezione

Avis, Franco Tona -. Chi meglio di loro può comprendere l’importanza di un gesto che salva vite? La loro donazione è perfettamente in linea con la missione di protezione e supporto che svolgono quotidianamente nelle nostre strade.

Questi agenti dimostrano che essere al servizio della cittadinanza va oltre la divisa: anche fuori servizio scelgono di mettersi a disposizione di chi ha bisogno, confermando quella vocazione all’aiuto che caratterizza il loro lavoro

Grazie per aver trasformato un giorno di festa in un’occasione di solidarietà! Il vostro esempio ci ricorda che prendersi cura della comunità può assumere tante forme diverse”.

Salva