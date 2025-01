Fratelli d’Italia, a Ispica la conferenza programmatica: “Dal territorio prospettive di crescita”

Si è tenuta ad Ispica, lo scorso 18 gennaio, la Conferenza Programmatica di Fratelli d’Italia della provincia di Ragusa. Un momento di confronto al quale hanno partecipato il coordinatore provinciale Giovanni Moscato, il coordinatore regionale Salvo Pogliese, l’onorevole Giorgio Assenza, l’onorevole Luca Cannata, il senatore Salvo Sallemi e l’onorevole Ruggero Razza.

La sala gremita ha avuto modo di ascoltare le disamine dei relatori che hanno toccato i temi nodali per il territorio, specie per quanto concerne le prospettive di crescita e di tutela delle eccellenze locali.

Il coordinatore regionale Salvo Pogliese ha esaminato i risultati straordinari di Fratelli d’Italia in provincia di Ragusa in occasione delle ultime tornate nazionali, regionali ed europee che hanno portato i dati più alti in Sicilia e tra le percentuali maggiori in Italia. L’onorevole Giorgio Assenza ha enumerato i risultati ottenuti dal governo regionale, i finanziamenti arrivati per sostenere gli enti locali e il territorio e l’onorevole Luca Cannata ha evidenziato il lavoro sinergico dei parlamentari del Sud Est che, tra i tanti risultati, ha condotto alla definizione dell’annosa vicenda dei rimborsi del Sisma ’90. Il senatore Salvo Sallemi ha rimarcato l’impegno sul territorio e per le infrastrutture, quali il porto di Pozzallo, e per il sostegno al sistema giustizia con il potenziamento degli organici e i fondi per l’edilizia penitenziaria e l’eurodeputato Ruggero Razza ha evidenziato la centralità del governo italiano in politica estera grazie all’azione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nel corso della kermesse sono intervenuti i coordinatori cittadini di FDI Marco Nanì (Modica), Alessandro Paternò (Scicli), Luca Susino (Pozzallo) e Marco Santoro (Ispica).

“Essere al governo nazionale e regionale comporta onori e oneri – ha spiegato il coordinatore provinciale Giovanni Moscato – e Fratelli d’Italia ha dimostrato, con i suoi rappresentanti eletti, di avere un filo di collegamento diretto con Palermo, Roma e Bruxelles e sono stati ottenuti risultati importanti per il territorio. L’obiettivo è quello di radicarsi ancora di più nei vari territori, stiamo costruendo una classe dirigente ancora più forte e lo dimostrano anche le nuove adesioni di consiglieri comunali. In provincia di Ragusa abbiamo sindaci e amministratori e consiglieri seri, affidabili, competenti e responsabili e i risultati sono sotto gli occhi di tutti e ne siamo orgogliosi e abbiamo il compito e il dovere di supportarli per fare crescere le comunità, parimenti occorre una ulteriore intensificazione del nostro impegno e della nostra azione nei Comuni di Modica, Scicli, Pozzallo dove vogliamo essere certamente protagonisti insieme al centrodestra alle prossime tornate elettorali per portare avanti la nostra idea di amministrazione del territorio. Abbiamo dei coordinatori e dei gruppi cittadini che in questo senso stanno facendo un grande lavoro e la deputazione di FDI è al loro fianco”.

