Benedettine di Modica. Festeggiata Suor Serafina (VIDEO)

Un traguardo straordinario quello tagliato da suor Serafina, suora novantaquattrenne delle Benedettine, a Modica. Settanta anni di professione, tutti esercitati fra le quattro mura del convento sito al quartiere Dente. Un traguardo festeggiato sabato scorso alla presenza delle sorelle Giovanna e Rosaria, oltre ad una miriade sconfinata di nipoti e pronipoti (e in molti, purtroppo, sono stati assenti per vari motivi) pronti a rendere omaggio alla zia suora. Presenti alla santa Messa gli officianti don Crescenzio Mucia, don Giovanni Stracquadanio e don Mario Gugliotta, assieme alle altre consorelle del convento.

Suor Serafina era entrata in convento giovanissima. Da adolescente ha iniziato a pensare che il Sacro Cuore di Gesù sarabbe stato la stella polare da seguire. “Per scoprire se si trattava di vocazione autentica, mi sono rivolta a Dio – ha detto suo Serafina – e gli ho chiesto di farmi capire chiaramente cosa Lui desiderasse per me. Sapevo che solo facendo la sua volontà mi sarei realizzata”. La giovinezza trascorsa a Pozzallo per poi trasferirsi a Modica in via definitiva.

Stimata da tutta la Comunità delle Suore, suor Serafina ha avuto in passato il ruolo di colei che ha lavorato in cucina al fine di preparare pietanze e dolci non solo per le altre suore ma anche per gli ospiti del convento. Adesso la giusta pensione, accanto alle altre dieci consorelle che curano ogni dettaglio all’interno del convento. Per inciso, suor Serafina è la prima a tagliare il traguardo dei settanta anni di professione all’interno del convento al quartiere Dente, un autentico record!

Ci sentiamo uniti a Suor Serafina nella profonda gratitudine al Signore per il dono della sua vocazione e della fedeltà di Dio nel custodirla. Un grazie anche a lei per la sua presenza disponibile e sempre cordiale, insieme a quella di tutta la Comunità delle Suore.

Autentica, vivace e allegra, suor Serafina è davvero stimata dai tantissimi modicani che la conoscono e che, in questi giorni, le hanno fatto sentire affetto e gratitudine per quanto fatto.

Lo scrivente ha un “assai flebile” conflitto di interesse verso suor Serafina in quanto sono suo nipote e potrei davvero raccontarvi molte cose positive riguardo mia zia ma mi limito solo a questo articolo e a formulare gli auguri di altri anni di professione nel nome di Gesù. Auguri zia suor Serafina!

