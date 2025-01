Vedono la polizia, e fuggono andando a sbattere su un’auto in transito. Il più giovane in prognosi riservata

Vittoria – Un giovane a bordo di uno scooter, nota un’auto della polizia e aumenta la sua corsa, preoccupato se fosse controllato, ma finisce contro un’auto in transito. A bordo dello scooter c’era anche un passeggero, entrambi sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto ieri in via Alessandria, angolo via Giacomo Leopardi. Il 15enne che era alla guida è in gravi condizioni e versa in prognosi riservata. Nell’impatto, pare abbia riportato un’emorragia cerebrale, e diverse fratture. Trasportato in un primo momento all’ospedale di Vittoria, dove, viste le condizioni, i medici hanno deciso per il trasferimento al San Marco di Catania. Il passeggero, un giovane 18enne, ha invece riportato la frattura del femore destro. Per lui trenta giorni di prognosi.

