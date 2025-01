Il Comune di Vittoria presenta il progetto di mobilità ciclistica “Bici in Comune”

Il Comune di Vittoria, sotto la guida del Sindaco Francesco Aiello e su iniziativa dell’Assessore con delega alle piste ciclabili, Fabio Prelati, ha presentato un ambizioso progetto di mobilità ciclistica nell’ambito del Bando “Bici in Comune”. Il bando è promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani, tramite Sport e Salute S.p.A., in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

L’obiettivo principale del progetto è promuovere uno stile di vita sano e attivo, incentivando l’uso della bicicletta e favorendo lo sviluppo del cicloturismo. Con un costo complessivo di 50.000,00€, il massimo finanziabile dal Ministero, il piano prevede la realizzazione di un percorso ciclabile che collegherà l’Istituto G. Caruano alla struttura sportiva Aldo Liberto presso l’Emaia. Tale intervento risponde ai criteri del bando, che mira a creare collegamenti ciclabili tra scuole e impianti sportivi nelle città.

L’Assessore Fabio Prelati ha espresso gratitudine al Sindaco Aiello per il sostegno determinante all’iniziativa e ha ringraziato i tecnici coinvolti nella progettazione, l’architetto Cultrone e il dottor Mario Garrasi. Ha inoltre riconosciuto il prezioso contributo operativo fornito dal Comandante facente funzioni della Polizia Locale, Filippo Pancrazi, per quanto riguarda gli aspetti legati alla viabilità, e la collaborazione sinergica con il collega Giuseppe Nicastro.

Questo progetto rappresenta un passo importante verso una città più sostenibile e attenta alle esigenze dei cittadini, favorendo la mobilità dolce e un uso più consapevole degli spazi urbani.

Salva